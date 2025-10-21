PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

  • Bild-Infos
  • Download

Schenefeld (Kreis Pinneberg) (ots)

Seit Donnerstag (18.09.2025) wird die 16-jährige Ronja K. aus Schenefeld vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am 22.09.2025 im Bereich Buchholz in der Nordheide.

Die Vermisste ist schlank und zwischen 150 cm und 160 cm groß. Die aktuelle Kleidung des jungen Mädchens kann nicht beschrieben werden.

Hinweise auf eine Gefährdung der Person oder eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Mögliche Aufenthaltsorte befinden sich im Kreis Pinneberg, aber auch in und um Hamburg.

Bislang brachten die polizeilichen Suchmaßnahmen keinen Erfolg. Hinweise zum Aufenthaltsort von Ronja K. nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

