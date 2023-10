Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer mit beschädigtem Fahrzeug angetroffen - Polizei erbittet Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (18.10.2023) kam es gegen 20.20 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt, die vermutlich in der Straße Galgenberg in Richtung Parnaßstraße ihren Ursprung nahm und am Hans-Böckler-Platz endete. Die Beschädigungen an dem grauen Peugeot lassen darauf schließen, dass der Fahrzeugführer die Strecke nicht ohne zahlreiche Berührungen von Hindernissen geschafft hat.

Der genaue Weg ist nicht bekannt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw auch durch die Straßen Doppeleiche, Rollberg und Elbstraße gelenkt hat. Diese Annahme ist belegt durch aufgefundene Fahrzeugteile, die zum Peugeot gehören dürften und durch Zeugenhinweise, die gleich mehrfach während der Fahrt von verschiedenen Personen bei der Polizei eingingen.

Auch durch Zeugenhinweis wurde bekannt, dass der Pkw am Hans-Böckler-Platz mit laufendem Motor abgestellt wurde und dass eine männliche Person im Fahrzeug sitzen würde. Wenige Sekunden nach diesem Hinweis erschien die Streife vor Ort und stellte einen 26-jährigen Wedeler hinter dem Lenkrad fest. Der Mann war stark alkoholisiert. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt, einer Verkehrsunfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugen und auch mögliche weitere Geschädigte, die gegebenenfalls weitere Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wedel unter der Rufnummer 04103-5018-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell