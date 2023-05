POL-SE: BAB 23/ Forst Rantzau - Polizei kontrolliert mit Hauptzollamt und Lebensmittelkontrolleuren

Bad Segeberg (ots) - Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn hat am Samstagmorgen (20.05.2023) im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestohlene Kennzeichenschilder an einem Pkw festgestellt. Um 07:20 Uhr kontrollierten die Beamten einen Daihatsu mit Ostholsteiner Kennzeichen in der Straße "An der Ost-West-Brücke" in Elmshorn. Im Rahmen der Kontrolle stellten die ...

mehr