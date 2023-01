POL-SE: Wedel und Umgebung - Präventionsstreifen zeigen erneut Schwachstellen auf

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es im Weidenkamp in Uetersen zum Einbruch in eine Tierarztpraxis gekommen. Unbekannte drangen zwischen Freitagabend und Montagmittag gewaltsam in die Räume ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Bad Segeberg - ...

mehr