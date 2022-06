POL-SE: Norderstedt - Polizei warnt wiederholt vor Betrugsmasche mit WhatsApp

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Montagmorgen, den 30.05.2022, ist es in der Straße "Auf dem Halenberg" in Quickborn zum Einbruch in das dortige Schnellrestaurant gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 02:30 und 05:45 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und öffneten den Tresor, vermutlich mit einem Trennschleifer. Eine genaue Schadenssumme lässt sich derzeit noch nicht beziffern. ...

mehr