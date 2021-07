Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Oering - Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (15.07.2021) gegen 13.30 Uhr, geriet ein Schuppen in der Straße Heidrade in Oering in Brand, wodurch auch der Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses Feuer fing. Die Freiwillige Feuerwehr aus Oering und den angrenzenden Gemeinden übernahmen die Löscharbeiten. Personen wurden nicht verletzt, das Haus ist jedoch vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Der betroffene Schuppen brannte vollständig ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551/8840 entgegen.

