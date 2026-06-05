PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen

FW Petershagen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B482

FW Petershagen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B482
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Petershagen (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der B482

Am Freitagabend, dem 5. Juni 2026, ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 482 im Kreuzungsbereich mit der Döhrener Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Eines der beteiligten Fahrzeuge kam infolge des Aufpralls im Straßengraben zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer und eine weitere Person leicht verletzt. Zwei eingeschlossene Personen mussten durch die Feuerwehr mithilfe hydraulischen Rettungsgeräts aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

Der Rettungshubschrauber Christoph 13 war ebenfalls im Einsatz und brachte einen Notarzt an die Einsatzstelle. Beide schwer verletzten Personen wurden anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr stellte während des gesamten Einsatzes den Brandschutz ab.

Im Einsatz waren die Löschgruppen Ilvese, Neuenknick und Lahde. Sowie Einheiten der Polizei und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

OBM Nico Eikmeier

E-Mail: presse@ff-petershagen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren