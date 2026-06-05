Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen

FW Petershagen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B482

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Petershagen (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der B482

Am Freitagabend, dem 5. Juni 2026, ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 482 im Kreuzungsbereich mit der Döhrener Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Eines der beteiligten Fahrzeuge kam infolge des Aufpralls im Straßengraben zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer und eine weitere Person leicht verletzt. Zwei eingeschlossene Personen mussten durch die Feuerwehr mithilfe hydraulischen Rettungsgeräts aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

Der Rettungshubschrauber Christoph 13 war ebenfalls im Einsatz und brachte einen Notarzt an die Einsatzstelle. Beide schwer verletzten Personen wurden anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr stellte während des gesamten Einsatzes den Brandschutz ab.

Im Einsatz waren die Löschgruppen Ilvese, Neuenknick und Lahde. Sowie Einheiten der Polizei und des Rettungsdienstes.

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