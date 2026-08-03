Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Trockenheit sorgt für lose Äste am Dürreplatz

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Die Trockenheit macht sich nicht nur bei der Landwirtschaft bemerkbar. Neben brennenden Feldern, niedrigwasser in den Flüssen der näheren Umgebung, sind es auch Bäume in der Innenstadt, die teilweise für Einsätze sorgen.

So musste auch die Weinheimer Feuerwehr heute an den Dürreplatz mitten in der Stadt ausrücken. Dort kam es, vermutlich aufgrund anhaltender Trockenheit zu einem Astbruch bei einem Baum über einem Spielplatz am belebten Weinheimer Platz vor der Weinheim Galerie.

Die Feuerwehr rückte aufgrund der Tatsache, dass unbekannt war, wie hoch der Baum war, mit zwei Fahrzeugen aus. Vor Ort waren bereits Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs. Soweit als möglich begannen die Kollegen der Stadt bereits mit dem herausnehmen der losen Äste. Gänzlich gelang es jedoch aufgrund fehlendem Einreißhaken allerdings nicht. Kurzerhand untersützte die Feuerwehr die Maßnahme und konnte auch die letzten losen Teile des Geäst aus dem Baum entfernen und somit eine Gefahr für spielende Kinder verhindern.

Die Einsatzstelle wurde bis zum endgültigen Entfernen der auf dem Boden liegenden Äste, abgesperrt und dem Baubetriebshof übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell