Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Zwischen Freizeit und Blaulicht, vier Einsätze binnen 24 Stunden.

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Weinheim (ots)

Während viele Menschen ihr Wochenende mit Familie, Freunden oder Hobbys verbringen, stehen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim rund um die Uhr bereit. Sobald die Funkmeldeempfänger auslösen, verlassen sie ihre privaten Aktivitäten oder ihren Arbeitsplatz, fahren zum Feuerwehrzentrum, ziehen ihre Einsatzkleidung an und leisten Hilfe.

Am Samstagmorgen wurde die Abteilung Stadt gegen 10:00 Uhr zu einer Aufzugsnotöffnung alarmiert. Gemeldet worden war, dass Personen in einem Aufzug eingeschlossen seien. Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, ging bei der Leitstelle die Rückmeldung ein, dass die Personen bereits befreit worden waren. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden.

Gegen 18:00 Uhr wurden die Abteilungen Stadt und Sulzbach zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Moschee alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen, der Drehleiter sowie dem Einsatzleiter vom Dienst an. Bei der Erkundung konnten weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Warum die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, ist derzeit unklar. Die Ursache wird nun durch den Betreiber überprüft.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Nachtruhe der ehrenamtlichen Einsatzkräfte gegen 2:30 Uhr unterbrochen. Der Rettungsdienst forderte die Drehleiter zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall an. Da ein Transport der Patientin oder des Patienten durch das Treppenhaus nicht möglich war, brachte die Feuerwehr die Person mithilfe der Drehleiter sicher zu Boden. Anschließend erfolgte der Transport mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Kurz vor 7:00 Uhr am Sonntagmorgen alarmierte die Integrierte Leitstelle die Abteilung Stadt erneut zu einer Türöffnung. Noch vor dem Eingreifen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass eine andere Zugangsmöglichkeit bestand und der Rettungsdienst die betroffene Person erreichen konnte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Auch wenn nicht jeder Alarm ein aufwendiges Eingreifen der Feuerwehr erfordert, zeigt jedes Ausrücken die hohe Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. Innerhalb weniger Minuten stehen sie bereit, um Menschen in Not zu helfen. Dieses Engagement an 365 Tagen im Jahr bildet eine wichtige Grundlage für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Weinheim.

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