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FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim entfernt umgestürzten Baum von Weg

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am heutigen Mittwoch durch die Polizei zu einem umgestürzten Baum in die Zimmerbachstraße alarmiert. Dort befand sich im letzten Teil der Straße ein Baum, welcher durch den Regen entwurzelt wurde, auf der Straße lag und diese versperrte. Um die Nutzbarkeit des Weges wieder herzustellen, entfernte die Feuerwehr mit einer Bügelsäge und Manpower die Gegenstände von der Straße. Der Rüstwagen, welcher bei solchen Stichworten ebenfalls zur Einsatzstelle ausrückte, wurde nicht benötigt und konnte frühzeitig die Einsatzstelle wieder verlassen. Nachdem die Straße auch vom Geäst gereinigt wurde, war die Tätigkeit der Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Weinheim für circa 45 Minuten.

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