Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an Zaun/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Freitag, 22.05.2026 bis Mittwoch, 27.05.2026, 08.00 Uhr den Zaun am Firmengelände der TLT Turbo GmbH in der Gleiwitzstraße. Mittels unbekanntem Werkzeug zerschnitten die Täter den Zaun auf der Seite zum Radweg hin. Der Schaden wird auf ca. 500.- Euro beziffert. Ob sich die oder der Täter Zutritt zum Gelände verschafft haben, steht bislang nicht fest. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

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