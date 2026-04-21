Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vision Zero: Polizei Zweibrücken verstärkt Kontrollen gegen Hauptunfallursache Speed

Zweibrücken (ots)

In der vergangenen Woche war das Polizeipräsidium Westpfalz Teil der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Speed" (wir berichteten: https://s.rlp.de/WGo2T3Y). Daran beteiligte sich auch die Polizei in der Rosenstadt.

Die Beamten waren von Montag bis Sonntag zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten in unterschiedlichen Bereichen der Südwestpfalz zur Geschwindigkeitsmessung unterwegs. Genutzt wurden jedoch keine stationären Messanlagen, sondern bewegliche Lasermessgeräte mit denen die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge flexibel an unterschiedlichen Messpunkten erfasst werden können. Bei den elf verschiedenen Kontrollörtlichkeiten im Bereich Zweibrücken handelte es sich überwiegend um Stellen, die aufgrund wiederholter Hinweise und Anliegen aus der Bevölkerung in den Fokus verkehrspolizeilicher Maßnahmen gerückt sind. Hierbei handelte es sich unter anderem um die Gottlieb-Daimler-Straße, die Homburger Straße sowie die Altheimer Straße in Mittelbach. Zudem wurde auch das Tempolimit von 30 km/h in der Rosengartenstraße am Übergang zur Fußgängerzone, der Vogelgesangstraße im Bereich des Hauptfriedhofs sowie in der Römerstraße im Bereich der dortigen Schule gemessen. In allen diesen Bereichen herrscht regelmäßig ein hohes Aufkommen an Fußgängern, die durch überhöhte Geschwindigkeiten gefährdet werden könnten. Am Hauptaktionstag, dem sogenannten "Speedmarathon" am Mittwoch, war die Polizei Zweibrücken an drei unterschiedlichen Kontrollstellen im Einsatz.

Durch die Einsatzkräfte wurden im Laufe der Woche über circa 700 Fahrzeuge gemessen. Davon fielen 106 Verkehrsteilnehmer mit einer zu hohen Geschwindigkeit auf. Der negative Spitzenreiter wurde am Donnerstag in der Landauer Straße gemessen. Bei erlaubten 50 km/h war der Mann mit erstaunlichen 83 km/h unterwegs. Annähernd so schnell waren auch zwei weitere Fahrer, die am Freitag mit 82 km/h in der Steinhauser Straße und mit 77 km/h in der Homburger Straße gemessen wurden. Auf alle beanstandeten Fahrer kamen entsprechende Verwarnungs- bzw. Bußgelder zu.

ROADPOL ist ein Netzwerk von Verkehrspolizeien aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Der Zusammenschluss hat sich das Ziel gesetzt, die Zahl der Toten und Schwerverletzten auf europäischen Straßen zu minimieren - mit dem Blick auf die "Vision Zero", also das Ziel, die Zahlen bis auf 0 herunter zu reduzieren.

Auch außerhalb der Kontrollwoche "Speed" legt die Polizei in der Rosenstadt ganzjährlich ihr Augenmerk auf die Einhaltung der entsprechenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle, bei denen auch nicht selten Insassen schwere Verletzungen davontragen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: "Wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, kann einen großen Teil dazu beitragen, die Straßen sicherer zu machen." |pizw

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