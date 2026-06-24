Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Zahl der Verkehrsunfälle steigert sich im Vergleich zum Vorjahr; mehr verletzte Personen, ein tödlicher Verkehrsunfall - "Junge Fahrer" & Senioren vorrangige Problemgruppe

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PI Landstuhl (ots)

Auf den Straßen der Verbandsgemeinden Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Bruchmühlbach-Miesau hat es im vergangenen Jahr mehr gekracht als im Jahr 2024. Mit 1.878 Verkehrsunfällen insgesamt verzeichnet die Polizeiinspektion Landstuhl einen Anstieg von 63 gegenüber dem Vorjahr. 181 Menschen erlitten dabei Verletzungen, 37 mehr als im Vorjahr. Leider kam eine Person bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Masse der Verkehrsunfälle, insbesondere mit schweren Folgen, war auch 2025 auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Im Gegensatz zu 2024 führte der "Fehler beim Abbiegen" zu den zweitmeisten Unfällen mit schweren Personenschäden. Im Jahr 2025 ereignete sich kein Verkehrsunfall mit schweren Folgen aufgrund einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Sorgen bereitet der Polizei nach wie vor die Entwicklung bei den Wildunfällen. Auch wenn im Jahr 2025 mit 281 Wildunfällen die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr um 42 zurückging. Dennoch wurden bei Wildunfällen drei Personen leicht verletzt. Gleichwohl entsteht jedes Jahr, sowohl für die Versicherungsgesellschaften als auch für die Volkswirtschaft, ein großer wirtschaftlicher Schaden.

Die örtlichen Schwerpunkte lagen in den Streckenbereichen der Landesstraße 395 zwischen Landstuhl und Hauptstuhl, der Landesstraße 465 zwischen Landstuhl und Langwieden, der Landesstraße 363 bei Ramstein, der Landesstraße 469 zwischen Mittelbrunn und Wallhalben, sowie der Landesstraße 356, bei Bruchmühlbach und Hütschenhausen. Eine besondere Risikogruppe stellen nach wie vor die 17- bis 24-jährigen Fahrzeugführer dar. Obwohl diese "Jungen Erwachsenen" nur einen Bevölkerungsanteil von rund sieben Prozent stellen, waren sie an jedem fünften Verkehrsunfall beteiligt. Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Senioren stieg gegenüber dem Vorjahr um 30 auf 391 an. Bei nahezu jedem fünften Verkehrsunfall ist demzufolge ein Fahrzeugführer, der älter als 65 Jahre ist, beteiligt. Sind Menschen ab 75 Jahre und älter an Verkehrsunfällen beteiligt, so sind sie in mehr als 68 Prozent der Fälle auch selbst Unfallverursacher. Erfolge konnten die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl bei der Verfolgung der Unfallfluchten erzielen. Bei 380 Verkehrsunfällen entfernte sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle. Die Aufklärungsquote lag mit 38,7 Prozent unter dem Vorjahreswert von 45,1 Prozent. Ein vernetztes System polizeilicher Maßnahmen und ein hoher Überwachungsdruck sollen laut Karin Decker, Leiterin der Polizeiinspektion Landstuhl, auch im Jahr 2026 für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit sorgen. Dabei werden insbesondere die "Jungen Er-wachsenen" und die Senioren sowie die Bekämpfung der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, Abbiegen sowie Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Fokus der Polizistinnen und Polizisten stehen.

Zahlen und Fakten:

-Verkehrsunfälle gesamt: 1.878 (2024: 1815, plus 3,5%) -Unfälle mit Personenschäden: 139 (2024: 115, plus 20,9%) -Todesfälle: 1 (2024: 0) -Schwerverletzte: 16 (2024: 16, plus/minus 0%) -Leichtverletzte: 164 (2024: 128, plus 28,1%) -Unfälle mit jungen Erwachsenen: 409 (2024: 382, plus 7,1%) -Unfälle mit Senioren: 391 (2024: 361, plus 8,3%)

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