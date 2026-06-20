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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hattingen (ots)

Am 19.06.2026, um 17:50 Uhr, verunfallte ein Kradfahrer an der Einmündung Blankensteiner Straße / Im Vogelsang. Der Kradfahrer beschleunigte sein Krad und verlor hierbei, ohne Fremdeinwirkung, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei stürzte dieser zu Boden und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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