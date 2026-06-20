Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Hattingen (ots)
Am 19.06.2026, um 17:50 Uhr, verunfallte ein Kradfahrer an der Einmündung Blankensteiner Straße / Im Vogelsang. Der Kradfahrer beschleunigte sein Krad und verlor hierbei, ohne Fremdeinwirkung, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei stürzte dieser zu Boden und verletzte sich leicht.
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