POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Breckerfeld (ots) - Eine integrative Verkehrskontrolle zwischen dem Zoll und Kräften der Polizei fand am 17. Juni ab 8:00 Uhr auf der Brantener Straße in Breckerfeld statt. Im Mittelpunkt der umfangreichen Kontrollen standen u. a. die Überprüfung von Lkw und die Einhaltung von Sozialvorschriften bei den Fahrzeugführern Insgesamt wurden acht Fahrzeuge eingehend ...

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