Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Kriminalitätsentwicklung 2025: Deutlicher Rückgang der Fallzahlen bei der Polizeiinspektion Landstuhl, Straßenkriminalität geht um 42 Prozent zurück

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PI Landstuhl (ots)

Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Landstuhl ist die Zahl der registrierten Straftaten im Jahr 2025 zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Insgesamt wurden 2.334 Straftaten erfasst. Davon konnten 1.582 Fälle aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von 67,8 % entspricht. Die Mehrheit der insgesamt 1.271 ermittelten Tatverdächtigen waren männliche Erwachsene mit deutscher Staatsangehörigkeit. In allen Deliktsbereichen wurden rückläufige Fallzahlen verzeichnet. Rohheitsdelikte, darunter Raub und Körperverletzungen, traten seltener auf. In diesem Bereich wurden 526 Straftaten registriert, 29 weniger als im Vorjahr. Besonders bei gefährlichen und schweren Körperverletzungen im öffentlichen Raum ist ein deutlicher Rückgang festzustellen. Insgesamt gingen die gemeldeten Körperverletzungsdelikte um 42 % zurück. Nach Angaben von Karin Decker konnten durch verstärkte Präventionsmaßnahmen die Fallzahlen bei einfachen Diebstählen aus Kraftfahrzeugen um knapp 34 % reduziert werden. Ein Anstieg wurde hingegen im Bereich der Häuslichen Gewalt festgestellt. Die innerfamiliären Gewaltdelikte nahmen um 16 % zu.

In allen Verbandsgemeinden des Zuständigkeitsbereichs wurden sinkende Fallzahlen registriert. Für das Jahr 2025 ergeben sich folgende Werte:

- Verbandsgemeinde Landstuhl: 1.029 Straftaten - Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach: 864 Straftaten - Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau: 401 Straftaten

Die Inspektionsleiterin Karin Decker bewertet die Wirkung der Präventionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Kriminalitätslage positiv. Sie führt dies auf das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger zurück.

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