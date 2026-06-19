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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl auf Friedhöfen

Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (ots)

Diebstahl auf Friedhöfen ist ein bekanntes Phänomen, was derzeit auch wieder die Ruhestätten im Bereich der Polizei Landstuhl betrifft.

Insbesondere sind seit mehreren Wochen die Friedhöfe in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach ins Visier der Diebe geraten.

Bei den Ruhestätten in Kottweiler, Miesenbach, Steinwenden, Weltersbach und Ramstein sind der Polizei seit Anfang April fast 20 Diebstähle gemeldet worden. Hierbei entstanden Sachschäden von mehr als 10.000 Euro.

Die Diebe haben es auf Skulpturen, Vasen oder Behältnisse aus Bronze, Messing und Kupfer abgesehen. Das Diebesgut wird anschließend zu Geld gemacht.

Die Taten stellen nicht nur einen finanziellen Verlust da, sondern sie verletzen auch das pietätvolle Gedenken der Hinterbliebenen. Angehörige sollten prüfen, ob wertvolle Gegenstände fest mit dem Fundament zu verankern sind oder sogar auf kostengünstigere Materialien ausgewichen werden kann. Im Diebstahlsfall wäre auch eine Fotodokumentation des Gegenstands für die Polizei hilfreich.

In der aktuellen Serie liegen noch keine konkreten Täterhinweise vor. Die Polizeiinspektion Landstuhl bittet daher um Hinweise. Verdächtige Wahrnehmungen sollten ohne zeitlichen Verzug mitgeteilt werden. Eine unmittelbare Verständigung wäre wichtig, um von polizeilicher Seite her schnell reagieren zu können. Möglicherweise nutzen die Täter auch ortsfremde Fahrzeuge. Ebenso sind Edelmetallhändler dazu aufgerufen, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei mitzuteilen.

Die Polizeiinspektion Landstuhl ist unter der Telefonnummer 0631 369 14399 und in dringenden Fällen über die Notrufleitung 110 erreichbar.|re

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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