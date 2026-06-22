POL-PILAN: Mehrere umgestürzte Bäume in Folge der Gewitterlage
VGV Ramstein-Miesenbach (ots)
Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, stürzten in Folge des starken Gewitters mehrere Bäume im Bereich der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach auf die Straßen. In Einzelfällen wurden Fahrzeuge beschädigt. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen. Der Gesamtschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden. Die Feuerwehren und die Polizei waren im Einsatz. |pilan
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