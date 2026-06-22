POL-PILAN: Mehrere umgestürzte Bäume in Folge der Gewitterlage

Ramstein / L356 - K79 (ots) - Am 17.Juni, gegen 16 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der L356-K79 bei Ramstein-Miesenbach ein Unfall mit einer leicht verletzten Mitfahrerin und drei beschädigten Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zwölftausend Euro. Die Örtlichkeit gilt als Unfallschwerpunkt. Häufigste Ursachen sind überhöhte Geschwindigkeit und die Missachtung der ...

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