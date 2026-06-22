PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Mehrere umgestürzte Bäume in Folge der Gewitterlage

VGV Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, stürzten in Folge des starken Gewitters mehrere Bäume im Bereich der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach auf die Straßen. In Einzelfällen wurden Fahrzeuge beschädigt. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen. Der Gesamtschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden. Die Feuerwehren und die Polizei waren im Einsatz. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 13:19

    POL-PILAN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Ramstein / L356 - K79 (ots) - Am 17.Juni, gegen 16 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der L356-K79 bei Ramstein-Miesenbach ein Unfall mit einer leicht verletzten Mitfahrerin und drei beschädigten Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zwölftausend Euro. Die Örtlichkeit gilt als Unfallschwerpunkt. Häufigste Ursachen sind überhöhte Geschwindigkeit und die Missachtung der ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:44

    POL-PILAN: Diebstahl auf Friedhöfen

    Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (ots) - Diebstahl auf Friedhöfen ist ein bekanntes Phänomen, was derzeit auch wieder die Ruhestätten im Bereich der Polizei Landstuhl betrifft. Insbesondere sind seit mehreren Wochen die Friedhöfe in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach ins Visier der Diebe geraten. Bei den Ruhestätten in Kottweiler, Miesenbach, Steinwenden, Weltersbach und Ramstein sind der Polizei seit ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 09:58

    POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht - Aufmerksame Zeugen

    Hütschenhausen, Hauptstraße (ots) - In der Hauptstraße in Hütschenhausen ereignete sich am Mittag des 18. Juni ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei streifte eine Fahrzeugführerin den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die Situation konnte von aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Das Kennzeichen der Flüchtigen wurde an die aufnehmenden Polizeibeamten bei der Aufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren