Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ramstein / L356 - K79 (ots)

Am 17.Juni, gegen 16 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der L356-K79 bei Ramstein-Miesenbach ein Unfall mit einer leicht verletzten Mitfahrerin und drei beschädigten Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zwölftausend Euro.

Die Örtlichkeit gilt als Unfallschwerpunkt. Häufigste Ursachen sind überhöhte Geschwindigkeit und die Missachtung der geltenden Vorfahrtsregelungen. Aus diesem Grund findet eine fortlaufende Überwachung durch die Polizei Landstuhl statt.

Beim Befahren der Strecke sollten die Verkehrsteilnehmer erhöhte Sorgfalt walten lassen. |pilan

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