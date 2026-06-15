Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Sachbeschädigung

Landstuhl (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 12.06.2026 18 Uhr, und Samstag, den 13.06.2026 14 Uhr, wurde ein Edelstahlrohr der St.Markus Kirche in Landstuhl beschädigt. Bisher unbekannte Täter brachte(n) mittels Permanentmarker/Edding ein Schriftzug an besagtem Edelstahlrohr an. Dieser kann ohne Weiteres nicht mehr entfernt werden.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell