Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Im Streit eigenes Auto demoliert

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Zwischen einem Paar ist es in der gemeinsamen Wohnung in der Verbandsgemeinde Landstuhl in der Nacht zu Dienstag zum Streit gekommen. Auslöser war der Alkoholkonsum des Mannes.

Als der 33-Jährige daraufhin seine Lebensgefährtin bedrohte, flüchtete sich diese zunächst in einen anderen Raum. Wenig später verließ sie bei günstiger Gelegenheit das Haus, gefolgt von ihrem Partner. Weil er seine Freundin in der Dunkelheit nicht lokalisieren konnte, ließ der 33-Jährige seine Wut an seinem Auto aus und schlug mehrere Scheiben des Fahrzeugs ein.

Auch als die verständigte Polizeistreife eintraf, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und drohte den Einsatzkräften. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde nach mehrfacher Ankündigung das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt. Anschließend konnte der 33-Jährige fixiert werden. Der Mann muss sich nun wegen seines Verhaltens strafrechtlich verantworten. |cri

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell