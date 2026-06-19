POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht - Aufmerksame Zeugen

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Zwischen einem Paar ist es in der gemeinsamen Wohnung in der Verbandsgemeinde Landstuhl in der Nacht zu Dienstag zum Streit gekommen. Auslöser war der Alkoholkonsum des Mannes. Als der 33-Jährige daraufhin seine Lebensgefährtin bedrohte, flüchtete sich diese zunächst in einen anderen Raum. Wenig später verließ sie bei günstiger Gelegenheit das Haus, gefolgt von ihrem Partner. Weil ...

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