POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht - Aufmerksame Zeugen
Hütschenhausen, Hauptstraße (ots)
In der Hauptstraße in Hütschenhausen ereignete sich am Mittag des 18. Juni ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei streifte eine Fahrzeugführerin den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die Situation konnte von aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Das Kennzeichen der Flüchtigen wurde an die aufnehmenden Polizeibeamten bei der Aufnahme übermittelt. Die Beschuldigte konnte später angetroffen und belehrt werden. Sie räumte die Tat ein. |pilan
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