FW Achern: Zimmervollbrand in Dachgeschoßwohnung

Achern (ots)

Zu einem Gebäudebrand wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern am Samstagmorgen um 8:51 Uhr in die Hebelstraße nach Achern alarmiert. Gemeldet wurde bereits mit Eingang des Notrufs ein Flammenschlag aus einem Fenster im 2. Obergeschoss eines Reihenendhauses, der Absetzer des Notrufes würde nun die Anwohner des Objektes "herausklingeln".

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte bereits auf der Straße vor dem betroffenen Gebäude eine starke Verrauchung festgestellt werden. Die Anwohner befanden sich bereits außerhalb der Gebäude in Sicherheit. Mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz wurde umgehend die Brandbekämpfung in der im 2. Obergeschoß liegende Dachgeschoßwohnung eingeleitet. Hierbei erschwerte die starke Rauch- und Hitzeentwicklung das Vorgehen des ersten Trupps erheblich. Mittels der Drehleiter wurde parallel zu der Bandbekämpfung im Inneren ein Ausbreiten der Flammen über das Fenster auf den Dachstuhl verhindert.

Nach etwa 20 Minuten war das Feuer so weit unter Kontrolle, dass mit dem Öffnen der Deckenverkleidungen zum Dachstuhl und dem Auseinanderziehen des Brandguts begonnen werden konnte. Über den Korb des Drehleiterfahrzeugs wurden Ziegel des Dachs und des Firstes entfernt, um Glutnester in der Dachverkleidung aufzufinden und abzulöschen.

Auf Grund der größeren Menge an Brandgut zogen sich die Nachlöscharbeiten in der Dachgeschoßwohnung über den gesamten Vormittag hin. Um die Menge an Atemschutzgeräteträgern sicherzustellen erfolgte im Einsatzverlauf der Aufbau des Atemschutzsammelplatzes mit dem Abrollbehälter Atemschutz und die Alarmierung der Abteilungen Fautenbach und Sasbachried mit den Atemschutzgeräteträgern.

Nach Abschluss der Löscharbeiten und der ausreichenden Belüftung des Brandobjektes und des Dachgeschosses des angrenzenden Nachbarreihenhauses konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch den bedachten Einsatz des Löschwassers konnte trotz dem Vollbrand des Zimmers im Dachgeschoß ein Wasserschaden an den darunterliegenden Wohnungen verhindert werden.

Neben den Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern unterstützte ein Rettungswagen der Rettungswache Achern sowie die Einsatzkräfte des DRK Ortsvereins Achern die Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle.

Im Einsatz waren bis kurz nach 13 Uhr insgesamt 10 Fahrzeuge etwa 47 Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern.

Bereits am früheren Samstagmorgen war der Löschzug der Feuerwehr Achern kurz nach 7:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Schaltschrank eines Betriebes in der Fabrikstraße in Oberachern alarmiert. Der Elektroverteiler war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits stromlos geschalten, wodurch die Rauchentwicklung von alleine aufhörte. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich und der mit 4 Fahrzeugen und 21 Mann ausgerückte Löschzug konnte wieder ins Gerätehaus zurückkehren.

