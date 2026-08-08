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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B1 Baum

Allensbach (ots)

Am Freitagabend, den 07.08.2026, wurde die Abteilung Allensbach um 20:43 Uhr mit dem Alarmstichwort "B1 Baum" zum Grillplatz am Walzenberg alarmiert.

Vor Ort konnte ein größerer, qualmender Baumstamm auf der Grillstelle festgestellt werden.

Der Baumstamm wurde mittels Kleinlöschgerät abgelöscht und die Einsatzstelle anschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Nach rund 25 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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