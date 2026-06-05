Feuerwehr Ense

FW Ense: Baum auf Fahrbahn

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Ense (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Ense zu einem umgestürzten Baum auf einer Nebenstraße des Bittinger Haarwegs alarmiert. Der rund 70 cm starke Stamm versperrte die Zufahrt zu einem Anwohnergrundstück. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mithilfe einer Motorsäge. Anschließend wurde das Holz mit Unterstützung eines ortsansässigen Landwirts von der Fahrbahn entfernt und am Straßenrand abgelegt. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.

Hinweis der Feuerwehr Ense:

Aufgrund der zurückliegenden Gewitter und Starkregenereignisse können im gesamten Gemeindegebiet weiterhin Bäume beschädigt oder geschwächt sein. Diese können auch erst Stunden oder Tage später umstürzen. Bitte seien Sie daher besonders in Waldgebieten sowie auf Feld- und Wirtschaftswegen aufmerksam und vorsichtig.

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