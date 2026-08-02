Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Rundballenpresse gerät bei Erntearbeiten in Brand - Flächenbrand in Beckeln

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Beckeln (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr kam es in Hackfeld (Beckeln) zu einem Flächenbrand, nachdem eine Rundballenpresse während Erntearbeiten in Brand geraten war.

Ein Landwirt war mit dem Pressen von Rundballen auf einem Feld beschäftigt, als er bemerkte, dass Flammen und Rauch aus der Rundballenpresse drangen. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Die zunächst alarmierte Feuerwehr Beckeln konnte bereits während der Anfahrt eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule erkennen. Aufgrund der Lage wurde noch auf der Anfahrt die Feuerwehr Colnrade nachalarmiert, um ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle auf mehrere Bereiche verteilte. Neben der in Vollbrand stehenden Rundballenpresse brannten auch mehrere über das Feld verteilte Rundballen. Aufgrund des erhöhten Wasserbedarfs wurde zusätzlich das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Wildeshausen alarmiert. Da sich die Besatzung bereits in einem anderen Einsatz befand, konnte sie die Einsatzstelle schnell erreichen.

"Bei Flächenbränden herrscht immer eine schwierige Wasserversorgung, da Hydranten meist in größerer Entfernung liegen. Daher wird oftmals großzügig alarmiert, um möglichst viele wasserführende Fahrzeuge mit Löschwassertanks an die Einsatzstelle zu bringen", erläutert Jannik Stiller, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg.

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Nach rund anderthalb Stunden konnten die Maßnahmen beendet werden.

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Beckeln, Colnrade und Wildeshausen im Einsatz.

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