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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Tödlicher Verkehrsunfall durch Falschfahrt auf der A45 bei Florstadt

Gießen (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026 ereignete sich gegen 01.52 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A45 durch eine Falschfahrt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 34-Jährige Pkwfahrerin aus Obernburg die A45 an der Anschlussstelle Florstadt entgegen der Richtungsfahrbahn in nördlicher Richtung. Wenige Minuten später kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw eines 70-Jährigen aus Hagen, welcher aus Richtung Gießen in Richtung Hanau in vorgeschriebener Fahrtrichtung unterwegs war. Hierbei nutzte er die linke der beiden möglichen Fahrspuren. Im Fahrzeug der 34-Jährigen befand sich als Beifahrer noch der 39-Jährige Ehemann sowie die drei Kinder im Alter von 10-15 Jahren. Durch den Zusammenstoß bei hoher Geschwindigkeit wurden alle Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Der 70-Jährige Pkwfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 34-Jährige Unfallverursacherin verstarb einige Zeit später in einem Krankenhaus. Die weiteren Insassen wurden schwerstverletzt und wurden teilweise mit einem Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die drei Kindern befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A45 voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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