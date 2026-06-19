Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtige nach Bedrohung von Schulklasse in Warnemünde ermittelt

Rostock (ots)

Nach Beleidigungen und Nötigungen zum Nachteil einer Schulklasse am vergangenen Dienstag, 16. Juni 2026, in Rostock-Warnemünde hat die Kriminalpolizei mehrere Tatverdächtige identifiziert.

Gegen 18:00 Uhr soll eine Schülergruppe aus Brandenburg im Bereich des Kirchenplatzes von mehreren Personen angesprochen und im weiteren Verlauf bedrängt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen richtete sich das Verhalten gezielt gegen einzelne Personen aufgrund eines getragenen Hertha-BSC-Trikots. Die Betroffenen wurden demnach wiederholt und mit Nachdruck aufgefordert, das Trikot auszuziehen.

Im weiteren Verlauf wurden auch weitere Mitglieder der Schülergruppe aufgrund sichtbar getragener Fanartikel und Aufkleber eines Fußballvereins bedrängt. Die Situation verlagerte sich anschließend über mehrere hundert Meter bis in den Bereich der S-Bahn-Haltestelle Warnemünde-Werft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wuchs die Gruppe der Tatverdächtigen dabei zeitweise auf bis zu zehn Personen an.

Als Geschädigte werden vier Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren geführt.

Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zur Identifizierung mehrerer Tatverdächtiger, die sich nach bisher vorliegenden Erkenntnissen als Anhänger des F.C. Hansa Rostock zu erkennen gaben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Geschädigten gezielt aufgrund ihrer erkennbaren Zugehörigkeit zur Fanszene eines anderen Fußballvereins ausgewählt wurden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur individuellen Beteiligung der einzelnen Tatverdächtigen sowie zu möglichen Straftatbeständen, dauern an.

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