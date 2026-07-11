Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Wohnhausbrand in Wetzlar-Nauborn

Gießen (ots)

Wetzlar: Am Samstag, 11.07.2026, wurde gegen 11.30 Uhr ein Wohnhausbrand in der Wetzlarer Straße in Wetzlar-Nauborn gemeldet. Die beiden Bewohner, eine 74-Jährige und ein 75-Jähriger, konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Der Hausbewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brand durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000.- EUR,

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

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