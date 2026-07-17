Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisste 84-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Gießen (ots)

Gießen: Die vermisste 84-Jährige konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell