Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisster 13-Jähriger wieder da

Gießen (ots)

Marburg: Der seit Dienstag, 30.06.2026 vermisste 13-Jährige aus Marburg konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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