Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisster 13-Jähriger wieder da
Gießen (ots)
Marburg: Der seit Dienstag, 30.06.2026 vermisste 13-Jährige aus Marburg konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.
M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell