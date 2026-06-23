POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisster 14-Jähriger wieder da

Gießen (ots) - Haiger: Am Dienstag, 16. Juni 2026, ereignete sich gg. 14:05 Uhr auf der L3044 zwischen Haiger-Weidelbach und Dietzhölztal-Ewersbach ein folgenschwerer Unfall. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr eine 22-Jährige aus Haiger kommend mit ihrem Opel Corsa die L3044 in Richtung Dietzhölztal als sie in einer Kurve mit einem entgegenkommenden VW Golf ...

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