Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK-Marburg: Suche nach Vermisster 13-Jähriger

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Gießen (ots)

Marburg: Seit Dienstag, 02.06.2026, gg. 20:15 Uhr wird die 13-jährige Lana Hope GERHARDT von einer Wohngruppe in Marburg vermisst. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 160 cm groß, ca. 70 Kg schwer,kurz geschorene Haare, scheinbares Alter 15 Jahre. Sie ist wie folgt bekleidet: schwarzes T-Shirt, schwarze Hose. Wer hat die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel. 06421/406-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

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