Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Suche nach vermisster 13-Jähriger!

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Gießen (ots)

Grünberg:

Seit Dienstag, 02.06.2026, gg. 07:00 Uhr wird die 13-jährige Aileen ESCHE von der elterlichen Wohnanschrift vermisst. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, ca. 66 Kg schwer, normale Statur, lange rötliche Haare, scheinbares Alter 15 Jahre. Sie ist wie folgt bekleidet: schwarze Brille, Trikot des Fußballvereins PSG (Paris Saint-Germain), blaue Jeans, schwarze Sneaker der Marke Vans. Die Vermisste führt einen schwarzen Rucksack mit NIKE Schriftzug mit sich. Wer hat die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg (Tel. 06401/91430) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

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