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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Suche nach vermisstem 13-Jährigen

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Suche nach vermisstem 13-Jährigen
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Gießen (ots)

Herborn: Seit Donnerstag, 28.05.2026, gg. 17.00 Uhr wird der 13-jährige Julien Frederik FELDT aus einem Krankenhaus für Kinder und Jugendliche in Herborn vermisst. Zur Personenbeschreibung: ca. 164 cm groß, ca. 65 Kg schwer, schlank, braune mittellange Haare (Ohren bedeckt). Er ist mutmaßlilch bekleidet mit einem roten Pullover, einer blauen Jeans und Sneakern.

Wer hat J.F. FELDT nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn (Tel. 02772/47050) oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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