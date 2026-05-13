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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-Jährige Katharina Spitz aus Ranstadt vermisst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-Jährige Katharina Spitz aus Ranstadt vermisst
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Gießen (ots)

Seit Freitag, 01.05. 2026 wird die 13-Jährige Katharina Spitz von ihrer Wohnadresse in Ranstadt vermisst. Die Vermisstensache wurde erst am heutigen Tag bekannt. Katharina Spitz ist ca. 160 cm groß, schlank und trägt blonde, lange Haare. Möglicherweise ist der Ansatz rot gefärbt. Vom Erscheinungsbild wirkt sie deutlich älter, als sie eigentlich ist. Zur aktuellen Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Wer hat Katharina Spitz gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter der Tel.: 06042-96480

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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