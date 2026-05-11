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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: 13-Jährige von Wohnanschrift vermisst!

POL-GI: LK Gießen: 13-Jährige von Wohnanschrift vermisst!
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Gießen (ots)

Gießen: Seit Sonntag, 10.05.2026, gg. 21:30 Uhr wird die 13-jährige Alysha Yomana Meriyam JEMAL von ihrer elterlichen Wohnanschrift in Gießen vermisst. Sie wurde zuletzt um 13:00 Uhr zuhause gesehen. Zur Beschreibung: sie ist ca. 160 cm groß, schlanke Statur, ca. 50 KG schwer, hellbraune Hautfarbe, lange braune Haare im Rasta-Look, Zahnspange. Bekleidet ist sie wie folgt: graue Joggingjacke, braunes Oberteil, graue Jeans und schwarz/weiße Schuhe.

Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd (0641/7006-3555) oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Anhang befindet sich ein Lichtbild der Vermissten zur redaktionellen Nutzung im Sinne der Vermisstensuche.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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