Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 45-Jährige aus Lollar wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Die seit Mittwoch, 15. April 2026 vermisste 45-Jährige aus Lollar ist wohlbehalten an ihre Adresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell