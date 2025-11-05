Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Suche nach vermisster 13-Jähriger

Gießen (ots)

Marburg: Seit Mittwoch, 05.11.2025, gg. 15.50 Uhr wird die Nadia Anna NOWAK von einer Klinik im Stadtgebiet Marburg vermisst. Zur Personenbeschreibung: sie ist ca. 157 cm groß, schlank, hat schwarz gefärbte kurze Haare, Brillenträgerin. Sie trägt einen Nasenring und Gesichtspiercings. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie schwarze Oberbekleidung trägt. In der Vergangenheit hielt sie sich mehrfach im Bereich Frankfurt am Main, Hauptbahnhof auf. Wer hat Nadja Anna seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel. 06421/406-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist als Anlage beigefügt.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

