Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Imbissstand steht lichterloh in Flammen

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Hattersheim am Main (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main um 02:49 Uhr zu einem brennenden Imbissstand in der Königsberger Straße in Hattersheim alarmiert. Als die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, stand der Imbisswagen samt Anbau auf dem Parkplatz eines Supermarkts bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte auf ein Gebäude, einen weiteren Imbisswagen, einen Pkw sowie Bäume überzugreifen. Daraufhin wurde das Alarmstichwort auf "F2 - Gebäudebrand" erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert.

Drei Atemschutztrupps konnten eine Brandausbreitung mit drei Strahlrohren verhindern. Auch mehrere Gasflaschen mussten gekühlt werden. Nach rund 40 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Eine Stunde später waren auch die Nachlöscharbeiten beendet. Die Überreste wurden mit Schaum abgedeckt.

Gegen 5:20 Uhr war der Einsatz für die fast 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beendet. Anschließend wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht.

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