Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Hohes Einsatzaufkommen durch Schneefälle im Bereich der ILS Nürnberg

Nürnberg (ots)

Aufgrund anhaltender und teils sehr starker Schneefälle und dem späteren Übergang in Schneeregen kam es am Montag, 26.01.2026 im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle (ILS) Nürnberg zu einer außergewöhnlichen Lage. Straßen waren flächendeckend schneebedeckt und teils nur eingeschränkt befahrbar, was sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst erheblich beeinträchtigte.

Vom 26.01.2026 07:00 Uhr bis zum 27.01.2026 06:00 Uhr wurden insgesamt 537 Feuerwehreinsätze durch die ILS Nürnberg alarmiert, koordiniert und abgearbeitet. Nahezu alle Einsätze waren technische Hilfeleistungen, überwiegend handelte es sich um umgestürzten Bäumen, herabgefallende Äste oder Schneelastschäden.

Die Stadt Erlangen hatte insgesamt 125 Einsätze zu bewältigen. Aufgrund der erheblichen Gefahrenlage durch Schneelast in den Bäumen wurde die Bevölkerung im Auftrag der Stadt Erlangen dort um 16:00 Uhr über MoWaS und die angeschlossenen WarnApps (z.B. NINA, KATWARN) sowie um 17:45 Uhr zusätzlich per Cell Broadcast gewarnt. Es bestand akute Gefahr für Leib und Leben bei Aufenthalt unter Bäumen.

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt fielen 116 Einsätze an. Auch hier wurde die Bevölkerung über MoWaS vor der Gefahr durch umstürzende Bäume gewarnt. Im Bereich Forth kam es zu einem temporären Stromausfall, vermutlich infolge einer beschädigten Stromleitung.

Im Landkreis Nürnberger Land wurden 135 Einsätze erfasst. Besonders zeit- und personalintensiv war ein Einsatz in einer Biogasanlage in Püscheldorf, wo seit den Morgenstunden massive Schneemengen beseitigt werden mussten. Die Arbeiten dauerten bis ca. 00:30 Uhr an. Zusätzlich kam es im Bereich Weißenbrunn/Leinburg zu einem Stromausfall, nachdem ein Baum in eine Hochspannungsleitung gestürzt war.

Im Stadtgebiet Nürnberg wurden 93 Einsätze abgearbeitet. In Buchenbühl, mitten in der Einflugschneise des Flughafen Nürnberg, drohten mehrere große Bäume durch die Schneelast auf ein Jugendhotel zu stürzen und musste mithilfe des Feuerwehrkrans der Berufsfeuerwehr kontrolliert abgetragen werden. Ab 23:45 Uhr band zudem ein größerer Brand in einem Industriegebiet in Nürnberg weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr. Dieser war nach ca. 1h gelöscht.

Auf den Landkreis Fürth entfielen 35 Einsätze, auf die Stadt Fürth weitere 24 Einsätze.

Auch der Rettungsdienst war massiv betroffen. Im Tages- und Nachtverlauf wurden über 700 Rettungsdiensteinsätze verzeichnet. Aufgrund der stark eingeschränkten Verkehrsverhältnisse verlängerten sich die Transport- und Anfahrtszeiten erheblich, sodass zusätzliche rettungsdienstliche Kapazitäten erforderlich wurden. Mehrere Rettungswagen blieben im Schnee stecken und mussten durch andere Einsatzkräfte befreit werden. Hier unterstützte teilweise die Bergwacht mit geländegängigen Fahrzeugen.

Zur Unterstützung bei Verkehrsbehinderungen und querstehenden Lastkraftwagen war das Technische Hilfswerk (THW) in allen Landkreisen des Leitstellenbereichs im Einsatz und unterstützte die Feuerwehr bei der Gefahrenabwehr.

Zur Bewältigung des extrem hohen Notrufaufkommens wurde die ILS Nürnberg durch zusätzliche Mitarbeitende bis in die Nacht um 0:00 Uhr verstärkt. Darüber hinaus blieben mehrere Kolleginnen und Kollegen der ILS über ihr reguläres Dienstende hinaus im Einsatz, um das außergewöhnliche Einsatzgeschehen bewältigen zu können.

Aktuell sind weiterhin mehrere Feuerwehren im ILS Bereich im Einsatz, um umgefallene Bäume von Straßen zu räumen oder um drohende Gefahren zu beseitigen. (MG/TB)

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell