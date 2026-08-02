Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Schwan mit Angelhaken im Schnabel benötigt Hilfe der Feuerwehr

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde heute Nachmittag an den Rhein in den Bereich vor der Rheingoldhalle alarmiert. Passanten hatten dort einen Schwan entdeckt, der offenbar eine Schnur im Schnabel hatte. Vor Ort konnte man dann erkennen, dass der Schwan einen Angelhaken mit Blinker (Köder) im Schnabel hatte, auch ein Stück Angelschnur hing noch daran. Da der Schwan immer wieder versuchte, sich des Hakens zu entledigen entschied man sich dazu, dem Tier zu helfen. Auch bestand die Gefahr, dass sich das Tier mit der Schnur oder dem Köder an einem Ast verheddert und dann qualvoll leiden muss. Zunächst wurde ein Mehrzweckboot der Feuerwehr sowie der Gerätewagen Wasserrettung mit den Tauchern nachalarmiert. Landseitig war der Schwan nicht zu erreichen, somit begann ein längerer Einsatz auf dem Wasser. Die Besatzung eines zufällig vorbei gefahrenen Rettungsbootes der DLRG bot ihre Hilfe an. Diese wurde dankend angenommen und so konnte mit zwei Booten versucht werden, den Schwan einzufangen. Unter den Blicken zahlreicher Bürger, die das großartige Wetter zum Sonntagsspaziergang am Rhein nutzten, konnte der Schwan eingefangen werden. Mit einem gekonnten Handgriff wurde dem Tier der Angelhaken entfernt. Unter dem spontan einsetzenden tosenden Applaus der Zuschauer konnte der Schwan wieder in die Freiheit entlassen werden. Neben der Feuerwehr Mainz (4 Fahrzeuge, 1 Mehrzweckboot, 17 Einsatzkräfte) war die DLRG mit einem Rettungsboot und 4 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell