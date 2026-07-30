Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Flächenbrand droht auf landwirtschaftliche Gebäude überzugreifen

Mainz (ots)

Gegen 16:45 Uhr wurde der Feuerwehr Mainz durch aufmerksame Bürger:innen ein Flächenbrand im Bereich der Aussiedlerhöfe an der Mewa-Arena gemeldet. Die Personen alarmierten umgehend auch die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnenden Landwirte, welche noch vor Eintreffen der Feuerwehr erste Maßnahmen einleiteten.

Aufgrund der starken Windverhältnisse breitete sich das Feuer zügig in Richtung mehrerer landwirtschaftlicher Gebäude und Wohnhäuser aus.

Durch die Feuerwehr wurden unmittelbar mehrere Löschangriffe aufgebaut und die Brandbekämpfung gestartet.

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung und Unterstützung bei der Brandbekämpfung wurden noch weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Mainz nachalarmiert.

Mit vereinten Kräften aus Haupt- und Ehrenamt sowie den hinzugeeilten Landwirten gelang es, die Ausbreitung des Feuers auf Nutzflächen zu begrenzen und ein Übergreifen auf Gebäude zu verhindern. Nach ausgiebiger Bewässerung sowie Umpflügen der betroffenen und umliegenden Bereiche konnte der Einsatz nach rund 1,5 Stunden beendet werden.

Die Brandfläche erstreckte sich auf rund 4000 qm Acker- und Grünflächen sowie einen Nutzgarten.

Im Einsatz waren vier landwirtschaftliche Fahrzeuge der umliegenden Landwirte, die Polizei sowie 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen.

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