Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand im Müllheizkraftwerk durch unsachgemäß entsorgte Gasflasche

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde heute Morgen um 8.17 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage zum Müllheizkraftwerk auf der Ingelheimer Aue alarmiert. Vor Ort bestätigte sich ein Brand im Bereich der Sperrmüllschere. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Die Annahmehalle war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt und stark verraucht. Die automatische Löschanlage hatte den Brand bis dahin begrenzt.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen von zwei Seiten zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf den Müllbunker wurde verhindert. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Anlage und führten Nachlöscharbeiten durch. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.

Nach Angaben des Betreibers war eine Propangasflasche in die Zerkleinerungswalzen der Sperrmüllschere geraten. Die Flasche wurde dabei aufgerissen. Das austretende Gas entzündete sich und führte zu einer Explosion mit anschließendem Brand im Schubbett.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Gasflaschen und Akkus niemals in den Rest- oder Sperrmüll gehören. Regelmäßig sorgen unsachgemäß entsorgte Akkus, Batterien und Gaskartuschen für Explosionen und Brände in Müllfahrzeugen und Entsorgungsanlagen.

Bitte geben Sie Gasflaschen bei geeigneten Rücknahmestellen oder Wertstoffhöfen ab. Akkus und Batterien können im Handel oder an kommunalen Sammelstellen zurückgegeben werden. Falsch entsorgte Gefahrstoffe gefährden Beschäftigte und Einsatzkräfte.

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