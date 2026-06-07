Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand in Mainz-Gonsenheim vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht

Mainz (ots)

Am Sonntag, 07.06.2026, wurde die Feuerwehr Mainz um 11:06 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand mit Personenrettung in die Elsa-Brändström-Straße im Stadtteil Mainz-Gonsenheim alarmiert. Die Leitstelle war zuvor über Rauchentwicklung aus einer Wohnung informiert worden, in der sich noch Personen befinden sollten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte machten sich die Bewohner am Fenster der betroffenen Wohnung bemerkbar und teilten mit, dass der Brand bereits gelöscht sei und es ihnen gut gehe. Alle Personen waren ansprechbar und nach erster Lageeinschätzung in Sicherheit.

Bei der weiteren Erkundung stellte die Feuerwehr fest, dass es in der Küche der Wohnung zu einem Brand gekommen war, der vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits von einem der Bewohner selbst gelöscht worden war. Der Bewohner, der den Brand gelöscht hatte, hatte die Wohnung zudem bereits stromlos geschaltet.

Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung umfassend. Der betroffene Bereich wurde mittels Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft. Parallel dazu wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die Wohnung vom Rauch zu befreien.

Nach ersten Erkenntnissen war es in der Küche zu einem Fettbrand in einem Topf gekommen. Eine Person erlitt bei eigenen Löschversuchen leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Alarmiert waren insgesamt fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit 18 Einsatzkräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Gonsenheim. Im Verlauf des Einsatzes wurde der Kräfteansatz reduziert. Die übrigen Kräfte konnten die Einsatzstelle frühzeitig verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Gonsenheim musste nicht mehr tätig werden.

Unterstützt wurde der Einsatz durch den Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften, die Polizei mit zwei Fahrzeugen und vier Kräften sowie die Abteilung Strom der Stadtwerke Mainz.

Der Einsatz konnte für die Feuerwehr gegen 11:50 Uhr beendet werden.

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