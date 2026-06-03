Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarage der Malakoff-Passage - Sprinkleranlage unterstützt Brandbekämpfung

Mainz (ots)

Gegen 13:50 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Malakoff-Passage alarmiert. Zeitgleich gingen mehrere Notrufe ein, die einen Brand in der Tiefgarage des Gebäudekomplexes meldeten. Aufgrund dieser Meldungen wurde das Einsatzstichwort bereits während der Anfahrt erhöht, wodurch zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug in der Tiefgarage in Brand geraten war. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Unterstützt wurden die Löschmaßnahmen durch die im betroffenen Bereich ausgelöste Sprinkleranlage, die wirksam zur Eindämmung des Brandes beitrug.

Infolge des Brandereignisses kam es zu einer Verrauchung der Tiefgarage sowie von Teilen des Gebäudes im Erdgeschoss. Parallel zur Brandbekämpfung wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt und die betroffenen Bereiche kontrolliert.

Bereits nach rund 45 Minuten konnten die Besucherinnen und Besucher sowie die Beschäftigten wieder in die Malakoff-Passage zurückkehren. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wurden die betroffenen Bereiche gegen 15:30 Uhr vollständig freigegeben.

Während des gesamten Einsatzes wurden keine Personen verletzt.

Zur Sicherstellung der Einsatzmaßnahmen musste die Rheinstraße zunächst voll gesperrt werden. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Fahrtrichtung stadtauswärts wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach etwa 45 Minuten stand zudem eine Fahrspur in Fahrtrichtung Innenstadt wieder zur Verfügung.

Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 15:40 Uhr beendet werden.

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