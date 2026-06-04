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FFW Schwalmtal: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Nordtangente

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Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Waldniel wurde am gestrigen Mittwochnachmittag, um 13:59 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die K8 (Nordtangente) in Höhe des Sportplatzes alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache waren dort zwei Pkw miteinander kollidiert. Eines der beteiligten Fahrzeuge, ein Elektrofahrzeug, prallte dabei gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und versperrte diese teilweise.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die beiden verletzten Personen bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden beide Patienten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, unterstützte den Rettungsdienst bei seinen Maßnahmen und stellte den Brandschutz sicher. Zudem wurde das Elektrofahrzeug gegen ungewollte Bewegungen gesichert. Der auf die Fahrbahn gestürzte Baum wurde mithilfe einer Motorkettensäge zerkleinert und entfernt.

Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Nordtangente für rund zwei Stunden vollständig gesperrt.

Schwalmtal, den 04. Juni 2026

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