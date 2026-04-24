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FFW Schwalmtal: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Bus - Feuerwehr Schwalmtal rettet eingeschlossenen Fahrer

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Schwalmtal (ots)

Am Donnerstag, den 23. April, wurde der Löschzug Waldniel sowie der Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal um 17:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "TH1 - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall" auf die Gladbacher Straße im Ortsteil Waldniel alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus mit auslaufenden Betriebsmitteln.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage nach einer ersten Erkundung. Der Fahrer des Pkw war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Während der technischen Rettung wurde der Fahrer fortlaufend medizinisch durch den Rettungsdienst versorgt. Parallel dazu wurden insgesamt zwölf Insassen des beteiligten Busses betreut.

Alle Insassen des Busses wurden vor Ort medizinisch gesichtet. Eine Person begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus, eine weitere wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Nach der technischen Rettung wurde der Fahrer des Pkw an den Rettungsdienst sowie den ebenfalls alarmierten Notarzt übergeben und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle unmittelbar nach dem Eintreffen ab und stellte den Brandschutz sicher. Im weiteren Verlauf wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und aufgenommen sowie die Fahrzeugbatterie des Pkw abgeklemmt. Die Gladbacher Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr rund eine Stunde vollständig gesperrt.

Zur Ursache des Verkehrsunfalls hat die Kreispolizeibehörde Viersen die Ermittlungen aufgenommen.

Schwalmtal, den 24. April 2026

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