FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Feuerwehr löscht Brand unter Photovoltaikanlage auf landwirtschaftlicher Halle in Krinsend

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Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Amern sowie die Drehleiter aus Waldniel wurden am Montag, den 25.05.2026, um 14:19 Uhr mit dem Einsatzstichwort "F2 - Dachstuhlbrand" in den Ortsteil Krinsend alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dachbereich einer landwirtschaftlich genutzten Halle. Die in der Halle untergebrachten Tiere waren bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Landwirt ins Freie gebracht worden und befanden sich somit nicht in Gefahr.

Im Rahmen der ersten Erkundungsmaßnahmen wurde über die eingesetzte Drehleiter festgestellt, dass es unterhalb einer auf dem Hallendach installierten Photovoltaikanlage zu einem Brand gekommen war. Aufgrund der örtlichen Bebauung und der schwierigen Zugänglichkeit wurde zur Unterstützung eine zweite Drehleiter vom Löschzug Dülken nachalarmiert.

Mithilfe der zusätzlichen Drehleiter konnte das betroffene Photovoltaikmodul entfernt werden. Im Anschluss wurde die darunterliegende, in Brand geratene Unterkonstruktion freigelegt und gezielt abgelöscht.

Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu werden durch die Polizei aufgenommen.

Der Einsatz dauerte insgesamt etwa eineinhalb Stunden. Während der gesamten Einsatzmaßnahmen war die Straße Krinsend in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Derzeit laufen noch die abschließenden Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle.

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