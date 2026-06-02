Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Verkehrsunfall zwischen Radolfzell und Möggingen

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Radolfzell (ots)

Die Feuerwehr wurde am heutigen Dienstag, 02.06.26 zu einem Verkehrsunfall auf der K6167 zwischen Radolfzell und Möggingen alarmiert. Gemeldet worden war ein Pkw, der von der Fahrbahn abgekommen war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gestaltete sich die Lageerkundung zunächst schwierig, da das Fahrzeug vollständig im dichten Bewuchs neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen war und von der Straße aus kaum sichtbar war.

Die Fahrerin war glücklicherweise nicht eingeklemmt, konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine technische Rettung durch die Feuerwehr war nicht erforderlich.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und führten die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen am Fahrzeug durch. Hierzu gehörten die Kontrolle auf auslaufende Betriebsstoffe, das Beseitigen möglicher Zündquellen sowie die Sicherstellung des Brandschutzes. Um den Zugang zum Fahrzeug zu ermöglichen und die Bergungsarbeiten vorzubereiten, wurde der Pkw mithilfe einer Kettensäge aus dem dichten Dickicht freigeschnitten.

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