Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Donnerstag (06.08.2026) kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth einen E-Scooter-Fahrer, der auffällig schnell unterwegs war. Gegen 10.20 Uhr fiel den Beamten der 33-jährige Mann im Stadtgebiet auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Elektrokleinstfahrzeugs von 20 km/h technisch erhöht worden war. Zudem stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen für den Konsum von Berauschungsmitteln fest. Zudem wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen an. Die Verkehrspolizei Donauwörth ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell